Автоледи на Land Cruiser снесла дорожные ограждения в центре Ярославля

Свидетели случившегося предполагают, что девушка могла перепутать педали газа и тормоза

Мир

Днем 15 сентября в центре Ярославля на улице Республиканской автомобиль Toyota Land Cruiser снес дорожные ограждения, выехав на тротуар. По информации МК Ярославль , таким образом водитель иномарки пытался уйти от столкновения с автомобилями, вставшими на светофоре.

Как стало известно, за рулем внедорожника находилась девушка. Свидетели случившегося предполагают, что автоледи могла попросту перепутать педали газа и тормоза, что и привело к порче ограждений.

В результате инцидента Land Cruiser получил серьезные повреждения, из людей никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Фото: МК Ярославль