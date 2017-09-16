Днем 15 сентября в центре Ярославля на улице Республиканской автомобиль Toyota Land Cruiser снес дорожные ограждения, выехав на тротуар. По информации МК Ярославль, таким образом водитель иномарки пытался уйти от столкновения с автомобилями, вставшими на светофоре.
Как стало известно, за рулем внедорожника находилась девушка. Свидетели случившегося предполагают, что автоледи могла попросту перепутать педали газа и тормоза, что и привело к порче ограждений.
В результате инцидента Land Cruiser получил серьезные повреждения, из людей никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.