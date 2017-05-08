В сети опубликована запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП с участием автоледи на арендованной Kia, сообщает Вечерняя Москва.
Авария произошла днем 7 мая на 40-м километре МКАД.
Взятый в краткосрочную аренду автомобиль Kia начал перестраиваться из крайнего правого в крайний левый ряд, однако девушка, сидевшая за рулем, не убедилась в том, что ее пропускают. В результате Kia дважды столкнулась с соседним автомобилем, который даже отлетел к ограждению.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Правда, девушка из арендованной машины явно не считает себя виноватой. На записи видно, как она выходит из автомобиля и начинает что-то неприветливо выкрикивать в сторону пострадавшего авто.