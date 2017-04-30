Акула откусила у французского серфингиста часть ноги

Известно, что погибший мужчина был активистом организации, занимавшейся спасением от морских хищников

Мир

В Индийском океане в результате нападения акулы погиб французский серфингист, посвятивший жизнь борьбе с акулами, сообщают Народные новости .

Трагический инцидент произошел в одном из наиболее опасных мест океана, где мужчина решил покататься на серфинге. Тигровая акула напала на мужчину и укусила его за ногу в районе бедра. От полученных ранений мужчина скончался.

Как выяснилось, мужчина был одним из активных членов общества, занимающегося спасением людей от нападения акул. Погибший интересовался образом жизни опасных морских хищников, размещал их фото на своих страничках в соцсетях.