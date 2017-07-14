9-летний ребенок попал под колеса иномарки в Благовещенске

В ГИБДД уточнили, что пострадавший выбежал на дорогу в неустановленном для этого месте

Мир

9-летний ребенок оказался под колесами автомобиля Toyota Premio в Благовещенске, сообщает АмурИнфо.

ДТП произошло 13 июля около14 часов по местному времени на улице Текстильной,15.

По информации ГИБДД, ребенок выбежал на проезжую часть в неустановленном для этого месте перед приближавшимся автомобилем.

Юный пешеход получил травмы и был госпитализирован.