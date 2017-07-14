http://7info.ru/news/world/9-letnij_rebenok_popal_pod_kolesa_inomarki_v_blagoveschenske/
9-летний ребенок попал под колеса иномарки в Благовещенске
Мир 135
9-летний ребенок оказался под колесами автомобиля Toyota Premio в Благовещенске, сообщает
АмурИнфо.
9-летний ребенок попал под колеса иномарки в Благовещенске
Мир 135
В ГИБДД уточнили, что пострадавший выбежал на дорогу в неустановленном для этого месте
9-летний ребенок оказался под колесами автомобиля Toyota Premio в Благовещенске, сообщает
ДТП произошло 13 июля около14 часов по местному времени на улице Текстильной,15.
По информации ГИБДД, ребенок выбежал на проезжую часть в неустановленном для этого месте перед приближавшимся автомобилем.
Юный пешеход получил травмы и был госпитализирован.