45% смертей по недожитию связаны с табакокурением – Геннадий Онищенко

Бывший главный санитарный врач России сравнил смертность от табака с потерями во время боевых действий

Мир

Причиной смерти 45% россиян, умерших по недожитию, является табакокурение, сообщает RT на русском со ссылкой на бывшего главного санитарного врача России, а ныне – депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко.

По его словам, ежегодно в стране умирает порядка 400 тысяч курильщиков, чья жизнь могла продолжаться еще как минимум лет 10.

Люди, не сумевшие отказаться от пагубной привычки, в разы чаще страдают от рака легких, стенокардии и язвы желудка.

При этом жители РФ начинают курить значительно раньше, чем уроженцы других стран – примерно в 11 лет.

Онищенко считает, что смертность от табака в России можно сравнить с потерями во время боевых действий.