Знаменитый хоккеист Павел Буре отказался стать гражданином США

Легендарный спортсмен провел за океаном 12 сезонов, став одним из величайший хоккеистов за всю история НХЛ.

Спорт

Всемирно известный советский и российский хоккеист Павел Буре, сделавший успешную карьеру в НХЛ, отказался получить американский паспорт. Об этом стало известно из отчета министерства финансов США, пишет ФАН .

При этом легендарный спортсмен по прозвищу «Русская ракета» отказался от комментариев по данному поводу:

«Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать».

Напомним, что Павел Буре провел за океаном 12 сезонов, выступал за такие клубы, как «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс». В январе 2017 он был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.