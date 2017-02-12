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http://7info.ru/news/world-sport/v_ssha_pered_tennisnym_matchem_ispolnili_gimn_tretego_rejha/

В США перед теннисным матчем исполнили гимн Третьего рейха
Вместо современной версии гимна была случайно включена мелодия, запрещенная в 1945 году после окончания Второй мировой войны.

Спорт   284

На спортивном мероприятии в США произошел странный инцидент. Так, перед матчем четвертьфинала Кубка Федерации по теннису между женскими местной командой и сборной Германии был исполнен гимн Третьего рейха, пишет 360 .

Сообщается, что вместо современной версии гимна была случайно включена мелодия, запрещенная в 1945 году после окончания Второй мировой войны. Немецкая спортсменка Андреа Петкович назвала произошедшее «воплощением невежества» и заявила, что даже хотела уйти с корта.

Отметим, что теннисная ассоциация США извинилась перед немецкими гостями и пообещала избежать повторения случившегося.  