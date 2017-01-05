Ушёл из жизни Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин. Ему было 66 лет, передаёт RT.
Скорбную новость сообщил вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.
«4 января 2017 ушёл из жизни заслуженный тренер России по прыжкам в воду — Никулин Александр Викторович. Спортивная федерация прыжков в воду города Москвы выражает соболезнования родным и близким этого замечательного человека и по-настоящему заслуженного тренера, подготовившего не одно поколение великолепных спортсменов», — написал он в Facebook.