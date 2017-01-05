Ушёл из жизни Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин

Скорбную новость сообщил вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.

Спорт

Ушёл из жизни Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин. Ему было 66 лет, передаёт RT.

Скорбную новость сообщил вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.