Умерла олимпийская чемпионка Надежда Олизаренко

Спортсменки не стало в 62 года.

Спорт

Умерла Надежда Олизаренко, чемпионка Олимпиады-80 в беге на 800 метров, сообщает в воскресенье, 19 февраля, «МК» со ссылкой на сообщение вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергея Бубки.

Спортсменки не стало в возрасте 62 лет.

Надежду Олизаренко называли легендой советской лёгкой атлетики. На Олимпиаде-80 она, помимо «золота», взяли и «бронзу» в забеге на 1500 метров. В период с 1980 по 1983 год Олизаренко была чемпионкой мира в беге на 800 метров.

На этой же дистанции Надежда Олизаренко выиграла чемпионат Европы 1986 года. За свою карьеру Олизаренко стала обладательницей трёх серебряных наград континентальных первенств.