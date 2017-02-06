Тренер юношеской сборной Ямала стал героем «пьяного» видео

Скандальные видеозаписи были сделаны на соревнованиях первенства России по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров.

Спорт

Тренера юношеской сборной Ямала напрямую обвинили в злоупотреблении спиртным во время соревнований. О скандале пишет «URA.RU» в понедельник, 6 февраля.

По сведениям издания, в редакцию прислали ряд видеозаписей с одним и тем же мужчиной в качестве главного героя. На одних записях он материт своих юных подопечных и требует принести из ресторана водки в номер, на других грубит молодой спортсменке за лишний вес, на третьей лежит в той же гостиничной комнате под капельницей.

Авторы видео рассказали журналистам, что этот мужчина - Андрей Флегантов, тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, а ситуация, во время которой тренер пьянствует - соревнования первенства России по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Они проходили с 24 по 29 января в Ижевске. По словам молодых спортсменов, они все созерцали своего наставника в неадекватном состоянии. Они были свидетелями даже того, как он кинул бутылкой в гостиничного официанта.

Один из членов сборной намерен заявить на тренера в прокуратуру.

Комментируя агентству эпатажные видео, сам Флегантов всё отрицал, говорил, что лежит под капельницей, так как ему стало плохо с сердцем. По поводу соревнований тренер заявил, что все его подшефные вернулись здоровые, без травм, один из юношей занял второе место на первенстве России, и тренер таким результатом доволен.