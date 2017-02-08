Тюмень лишена права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году

Возможной причиной подобного решения является допинг-скандал вокруг российского спорта.

Спорт

Чиновники Международного союза биатлонистов («IBU») огласили свое решение лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 года. Об этом стало известно в среду, 8 февраля, в ходе внеочередного конгресса организации, пишет Интерфакс .

Сообщается, что вопрос о месте проведения спортивного мероприятия остаётся открытым.

Стоит отметить, что ранее президент «Союза биатлонистов» Чехии Иржи Хамза призывал биатлонную федерацию обсудить данный вопрос, назвав причиной допинг-скандал вокруг российского спорта.