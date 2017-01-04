Судья удалил футболиста после того, как сам столкнулся с ним

Инцидент произошёл в матче Кубка Португалии.

Спорт

Курьёзный случай произошёл во время матча Кубка Португалии по футболу между клубами «Порту» и «Морейренше». Голкипер Луиш Годинью удалил футболиста «Порту» после того, как двигаясь спиной вперёд случайно налетел на него. Об этом сообщает RT.

Вторая жёлтая карточка была показана Данилу на 80-й минуте встречи. Сам футболист назвал этот эпизод «самым позорным» из всех, что он видел.

Стоит отметить, что перед этим судья удалил с поля ещё одного футболиста «Порту», а игра завершилась победой «Морейренше» с минимальным счётом.