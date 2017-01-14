http://7info.ru/news/world-sport/ssha_sportsmenki_obvinili_v_domogatelstve_byvshego_vracha_sbornoj/
США: спортсменки обвинили в домогательстве бывшего врача сборной
Спорт 129
В американский суд поступил иск спортсменок сборной США на бывшего врача по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Мужчина обвиняется в сексуальных домогательствах, пишет
РГ .
США: спортсменки обвинили в домогательстве бывшего врача сборной
Спорт 129
Потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.
В американский суд поступил иск спортсменок сборной США на бывшего врача по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Мужчина обвиняется в сексуальных домогательствах, пишет
Сообщается, что потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.
Напомним, что экс-врач уже был ранее обвинен в насилии как минимум одной девушки, не достигшей возраста 13 лет.