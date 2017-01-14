США: спортсменки обвинили в домогательстве бывшего врача сборной

Потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.

Спорт

В американский суд поступил иск спортсменок сборной США на бывшего врача по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Мужчина обвиняется в сексуальных домогательствах, пишет РГ .

Сообщается, что потенциальными жертвами мужчины стали девушки из разных видов спорта, включая гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику и футбол.

Напомним, что экс-врач уже был ранее обвинен в насилии как минимум одной девушки, не достигшей возраста 13 лет.