«Спартак» отметит заслуги Карреры двукратным повышение зарплаты

По окончании сезона руководство клуба пересмотрит в сторону повышения оплаты контакт с итальянским специалистом, который вывел команду на первую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Спорт

Московский футбольный клуб «Спартак» уже достиг согласия с итальянским тренером Массимо Каррерой о пролонгации действующего контракта с наставником клуба на более выгодных условиях. По данным источников «Известий», речь идет о двукратном повышении зарплаты, окончательные переговоры пройдут после окончания нынешнего сезона.

По условиям действующего контракта Каррера получает €1,5 млн за сезон. Однако уже сейчас клуб готов предоставить итальянцу новые условия контакта, предусматривающи е оплату в €3 млн без учета бонусов и премиальных. Срок действия нынешнего контракта истекает лишь летом 2018 года.

— В «Спартаке» все — от футболистов до высшего руководства — удовлетворены работой Массимо Карреры на посту главного тренера, — рассказал источник «Известий».

По его данным, руководство команды также готово пересмотреть и премиальную часть контракта. Однако сам Каррера попросил команду отложить рассмотрение вопроса до лета.

Среди причин, по которым красно-белые стремятся предложить наставнику более выгодные условия и, вероятно, удержать его в клубе на более длительный срок, — несомненные успехи тренера. Так, Каррера действительно создал в команде отличную атмосферу, выстроил со всеми игроками открытые и доверительные отношения. Команда к межсезонью вышла на первую строчку турнирной таблицы РФПЛ и показывает яркую игру практически в каждом матче.