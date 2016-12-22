http://7info.ru/news/world-sport/sojuz_biatlonistov_rossii_ne_budet_provodit_etap_kubka_mira_v_tjumeni/
Союз биатлонистов России не будет проводить этап Кубка мира в Тюмени
Спорт 159
Союз биатлонистов России не будет проводить этап Кубка мира в Тюмени. О своём решении он уже проинформировал Международный союз биатлонистов. Новое место будет объявлено позднее, передаёт
РИА Новости.
Союз биатлонистов России не будет проводить этап Кубка мира в Тюмени
Спорт 159
Новое место проведения соревнований будет объявлено позднее.
Союз биатлонистов России не будет проводить этап Кубка мира в Тюмени. О своём решении он уже проинформировал Международный союз биатлонистов. Новое место будет объявлено позднее, передаёт
Ранее представители нескольких стран (США, Канада и другие) предложили лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований. Сборные Великобритании и Чехии объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это решение связано с допинговым скандалом.