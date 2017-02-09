СМИ: легендарный вратарь Чанов скончался из-за избиения киевскими хулиганами

Сообщается, что в конце января на легенду советского футбола напали неизвестные злоумышленники.

Спорт

Сегодня, 8 февраля, в возрасте 57 лет ушел из жизни легендарный советский вратарь, трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка кубков Виктор Чанов. По данным украинских СМИ, преждевременная кончина выдающегося голкипера связана с избиением спортсмена группой киевских хулиганов, пишет ФАН .

Сообщается, что в конце января на Чанова напали неизвестные злоумышленники. Они сумели остановить машину бывшего вратаря в центре Киева, после чего сильно избили его. У мужчины была диагностирована черепно-мозговая травма.

Напомним, что за свою карьеру футболист успел поиграть на Украине и в Израиле. В 1986 году Виктор Чанов стал обладателем награды «Вратарь года».