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Скончался чемпион Европы по футболу Виктор Царёв
Спорт 125
В понедельник, 2 января, скончался чемпион Европы по футболу Виктор Царёв. Ему было 85 лет, передаёт
РИА Новости.
Скончался чемпион Европы по футболу Виктор Царёв
Спорт 125
Виктор Царёв трижды удостаивался места в списке «33-х лучших футболистов страны».
В понедельник, 2 января, скончался чемпион Европы по футболу Виктор Царёв. Ему было 85 лет, передаёт
Виктор Царёв стал чемпионом Европы в 1960 году во Франции. Будучи игроком «Динамо», он четыре раза выиграл титул чемпиона СССР. Царёв 12 раз выступил за сборную Советского Союза.
Виктор Царёв трижды удостаивался места в списке «33-х лучших футболистов страны».