Скончался чемпион Европы по футболу Виктор Царёв

Виктор Царёв трижды удостаивался места в списке «33-х лучших футболистов страны».

Спорт

В понедельник, 2 января, скончался чемпион Европы по футболу Виктор Царёв. Ему было 85 лет, передаёт РИА Новости.

Виктор Царёв стал чемпионом Европы в 1960 году во Франции. Будучи игроком «Динамо», он четыре раза выиграл титул чемпиона СССР. Царёв 12 раз выступил за сборную Советского Союза.

Виктор Царёв трижды удостаивался места в списке «33-х лучших футболистов страны».