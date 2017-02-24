С аукциона в Далласе продают награды Ольги Корбут

Советская гимнастка родом из Белоруссии четырежды была чемпионкой олимпиад.

Спорт

На аукционе под названием «Платиновая ночь», который проходит в американском штате Даллас в пятницу, 24 февраля, и в субботу, 25 февраля, продаются награды и другие спортивные реликвии гимнастки Ольги Корбут.

Об этом сообщают «Белновости» 24 февраля.

Советская гимнастка Ольга Корбут была уроженкой Белоруссии. Она четырежды становилась олимпийской чемпионкой.

По сведениям белорусского издания, легенда спорта выставила на аукцион 32 слота. Прежде всего, это её олимпийские медали. Также с молотка пойдут американский паспорт Ольги Корбут (не действующий), синий гимнастический купальник с соревнований в Лондоне в 1973 году, значки мастера спорта СССР и международного класса.

Самым дорогостоящим лотом называют золотую медаль Олимпийских игр 1972 года, так как эта награда оценена только для старта в 31,2 тысячи долларов. Доступнее всего окажутся значки – торг за них начнётся с 250 долларов.

По словам директора Heritage Sports Collectibles Криса Иви, которые цитирует издание, коллекционеры 40 лет ждут, когда можно будет купить реликвии Ольги Корбут.