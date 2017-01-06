Россиянин Устюгов в пятый раз выиграл гонку на «Тур де Ски»

Лыжник Сергей Устюгов установил рекорд.

Спорт

Лыжник Сергей Устюгов в пятый раз подряд выиграл гонку на «Тур де Ски». Россиянин установил рекорд, передаёт РИА Новости.

Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 10 километров свободным стилем в Тоблахе (Италия). Он финишировал со временем 21 минута 47,9 секунды. Вторым стал француз Морис Манифика (+0,4), третьим — норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6).

Российский лыжник, выиграв пятый этап в рамках одного «Тур де Ски», побил рекорд норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом году.