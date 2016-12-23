Президент прокомментировал ситуацию с допингом
Спорт 86
Расследование по допингу, как подчеркнул президент, доведут до конца следствие и прокуратура России.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Президент прокомментировал ситуацию с допингом.
«В России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть», – заявил президент.
Путин отметил, что россияне должны признать существующую в стране проблему допинга. Расследование по допингу, как подчеркнул президент, доведут до конца следствие и прокуратура России.
Отвечая на вопрос журналиста о «мегамонстре» WADA, Путин заявил, что не считает себя в праве давать оценки деятельности Всемирного антидопингового агентства: это должен сделать Международный Олимпийский комитет.
По словам российского лидера, деятельность WADA должна быть прозрачной, понятной и проверяемой.
«В этой сфере деятельность должна быть транспарентной. – сказал Путин. Надо очистить спорт также, как и культуру, от политики».