Президент прокомментировал ситуацию с допингом

Расследование по допингу, как подчеркнул президент, доведут до конца следствие и прокуратура России.

Спорт

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент прокомментировал ситуацию с допингом.

«В России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть», – заявил президент.

Путин отметил, что россияне должны признать существующую в стране проблему допинга. Расследование по допингу, как подчеркнул президент, доведут до конца следствие и прокуратура России.

Отвечая на вопрос журналиста о «мегамонстре» WADA, Путин заявил, что не считает себя в праве давать оценки деятельности Всемирного антидопингового агентства: это должен сделать Международный Олимпийский комитет.

По словам российского лидера, деятельность WADA должна быть прозрачной, понятной и проверяемой.