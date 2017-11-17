Отказ WADA восстановить статус РУСАДА наносит удар по российскому спорту

Это решение может сломать карьеры многих спортсменов, считают эксперты.

Спорт

Отказ Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в его статусе может привести к не допуску сборной страны на Олимпийские играх в Пхенчхане-2018.

Это решение в России назвали политическим, о чём заявили после посещения заседания совета WADA в Сеуле глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и министр спорта РФ Павел Колобков.

Кроме того, оно может сломать карьеры многих спортсменов, считают эксперты. Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов считает, что российские спортсмены должны принять участие в Олимпиаде, даже если придется выступать без флага.

«Возьмем фигуристку Евгению Медведеву, двукратную чемпионку мира. Век спортсмена в фигурном катании скоротечен, и через 2-3 года она может завершить карьеру. Пхенчахан-2018 — это, скорее всего, её единственный шанс стать олимпийской чемпионкой и вписать своё имя в историю», — заявил он «Известиям».