Магнитогорские спонсоры наградили школьников-спортсменов блокнотами с рекламой пива

Помимо красочного изображения пива и закусок, блокноты содержали и юмор «для взрослых».

Спорт

Скандалом завершился детский турнир по хоккею в валенках среди дворовых команд в Магнитогорске.

Как передаёт в понедельник, 27 февраля, URA.RU со ссылкой на администрацию города, в числе наград школьникам-победителям в возрасте от 10 до 12 лет оказались «взрослые» блокноты с красочными изображениями пива, пивного стола и различными «афоризмами» не для детских глаз.

Оказалось, что блокноты «детям до 16 лет» преподнесли победителям турнира спонсоры, которые не приняли во внимание возраст чемпионов. Как пишет агентство, ни сами спонсоры, ни организаторы турнира вовремя не отследили, что за полиграфия попала в призовой фонд.

Родители пацанов-хоккеистов возмущены неадекватным подарком не на шутку. Фото «призов» просочились в интернет, а родители собираются подавать коллективные жалобы в мэрию и прокуратуру. Некоторые главы семейств усматривают в призах ни больше ни меньше как апологию гомосексуализма.

Спонсоры вынуждены были извиниться перед хоккеистами и их семьями.

Как отнеслись к неожиданным подаркам сами дети, издание не сообщает.