Лещенко: две недели назад разговаривал о судьбе «Динамо» с Путиным

Народный артист СССР спрашивал о «непонятной» ситуации, сложившейся в футбольном клубе и вокруг него.

Спорт

Народный артист СССР Лев Лещенко в интервью «Известиям» рассказал о том, что разговаривал о судьбе своего любимого клуба — московского «Динамо» с президентом России Владимиром Путиным, однако подробности беседы разглашать не стал.

— Две недели назад разговаривал о «Динамо» с Владимиром Путиным. Спрашивал о непонятной ситуации, сложившейся в футбольном клубе и вокруг него, — заявил Лещенко.

По словам эстрадного исполнителя, некоторое время назад он также встречался с секретарем Собеза РФ Николаем Патрушевым и председателем ВФСО «Динамо» Владимиром Стржалковским.

— Полагаю, смог бы найти средства для возрождения и финансирования мужской баскетбольной команды «Динамо». И вообще для лоббирования интересов общества. Я же знаком с банкирами, олигархами. Так что, если меня позовут в попечительский совет клуба — замечательно. Приду и буду работать, — отметил народный артист СССР.