Колобков назвал «цирком» скандальный матч чемпионата России по бенди
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Министр спорта РФ — об олимпийском наследии, скандале в хоккее с мячом и своём будущем заместителе.
Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью
— Это серьёзный удару по развитию хоккея с мячом в нашей стране. Случай дичайший. Решая какие-то свои турнирные задачи, игроки попросту забыли, где находятся, что они выходят на лёд играть для своих болельщиков, которые пришли на трибуны их поддержать. Как после этого зрители будут ходить на стадион, если там творится такое? — сказал Колобков.
Министр также выразил уверенность, что Федерация хоккея с мячом, а также руководство регионов и клубов адекватно отреагируют на ситуацию.
— Те, кто участвовал в этом цирке, должны быть наказаны, — добавил Колобков.
По предварительной информации, команды не хотели побеждать и выбирали себе более удобного соперника в плей-офф. Итоговый результат позволил архангельской команде избежать встречи с одним из фаворитов турнира, красноя