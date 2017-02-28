Колобков назвал «цирком» скандальный матч чемпионата России по бенди

Министр спорта РФ — об олимпийском наследии, скандале в хоккее с мячом и своём будущем заместителе.

Спорт

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью «Известиям» раскритиковал участников матча между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энерги ей» в чемпионате России по хоккею с мячом (бенди). Напомним, встреча закончилась со счётом 9:11 в пользу «Байкала». Все мячи команды забросили в свои ворота.

— Это серьёзный удару по развитию хоккея с мячом в нашей стране. Случай дичайший. Решая какие-то свои турнирные задачи, игроки попросту забыли, где находятся, что они выходят на лёд играть для своих болельщиков, которые пришли на трибуны их поддержать. Как после этого зрители будут ходить на стадион, если там творится такое? — сказал Колобков.

Министр также выразил уверенность, что Федерация хоккея с мячом, а также руководство регионов и клубов адекватно отреагируют на ситуацию.

— Те, кто участвовал в этом цирке, должны быть наказаны, — добавил Колобков.

По предварительной информации, команды не хотели побеждать и выбирали себе более удобного соперника в плей-офф. Итоговый результат позволил архангельской команде избежать встречи с одним из фаворитов турнира, красноя рским «Енисеем». Позже Контрольно-дисци плинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) принял решение аннулировать результат матча.