Южная Корея рассчитывает увидеть российских спортсменов на Олимпиаде

Организаторы заявили о высоком уровне подготовки к зимним играм 2018 года

Спорт

В Южной Корее надеются на приезд сборной России на Олимпиаду 2018 года в полном составе. Глава Корейской туристической организации (КТО) Чжонг Чанг Су и руководитель Оргкомитета Олимпийских игр 2018 года Ли Хи Бом выразили уверенность, что российские власти предприняли достаточные меры по борьбе с допингом, чтобы получить возможность участвовать в Играх. Глава оргкомитета подчеркнул, что это важно для его страны.

Готовясь к Олимпиаде, власти Южной Кореи работают в сотрудничестве с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В Сеуле убеждены, что с справятся с задачей обеспечений чистоты допинговых проб.

В Пхенчане, где состоится Олимпиада, уже вовсю идут тестовые соревнования, которые организаторы оценивают, как успешные.

— Было запланировано 26 тестовых соревнований с февраля по апрель 2017 года. Единственные проблемы, выявленные на данный момент, касаются парковки, размещения и сервиса. Все замечания на этот счет учтены, и в ближайшие месяцы проблемы будут устраняться, — рассказал Чжонг Чанг Су.

По словам организаторов, Игры 2018 года должны затмить успех Олимпиады-1988 и чемпионата мира по футболу 2002 года, который Южная Корея проводила совместно с Японией.