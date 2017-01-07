«Боруссия» назвала свою цену за Смолова

Представители немецкого футбольного клуба готовы предложить за услуги 26-летнего форварда 10 миллионов евро.

Спорт

Футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд готов предложить за услуги 26-летнего форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова 10 миллионов евро, пишет Газета.ru .

Сообщается, что представители немецкой команды планируют приобретение российского нападающего при условии трансфера игрока «шмелей» Адриана Рамоса в один из китайских клубов.

Отметим, что Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 года.