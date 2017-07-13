Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев поделился с подписчиками в Instagram фото из больницы. Оказывается, спортсмен получил серьезную травму плеча, упав с велосипеда, пишет издание Дни.
Как выяснилось, во время велопрогулки Мирзаева «подрезал» проезжавший мимо автомобиль, в результате чего он упал и повредил левое плечо. Врачи сделали ему операцию в среду, 12 июля.
Отметим, что спортсмен не теряет надежды на скорейшее выздоровление:
«Надеюсь, все пройдет довольно быстро. То, что не убивает, делает сильнее! Хочу поблагодарить доктора, который меня оперировал. Федорук Григорий Владимирович, спасибо большое».