Боец Расул Мирзаев получил серьезную травму, упав с велосипеда

Во время велопрогулки спортсмена «подрезал» проезжавший мимо автомобиль.

Спорт

Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев поделился с подписчиками в Instagram фото из больницы. Оказывается, спортсмен получил серьезную травму плеча, упав с велосипеда, пишет издание Дни .

Как выяснилось, во время велопрогулки Мирзаева «подрезал» проезжавший мимо автомобиль, в результате чего он упал и повредил левое плечо. Врачи сделали ему операцию в среду, 12 июля.

Отметим, что спортсмен не теряет надежды на скорейшее выздоровление: