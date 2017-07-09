Звезда «Дома-2» похвасталась сногсшибательной фигурой

Девушка предстала в соблазнительных бикини, которые едва прикрывали ее шикарные формы.

Общество

Участница популярного телепроекта «Дом-2» Александра Харитонова поделилась с подписчиками в Instagram снимками с отдыха в Анапе и Геленджике.

Девушка предстала перед общественностью в соблазнительных бикини, которые едва прикрывали ее шикарные формы, передает Комсомольская правда .

Примечательно, что далеко не все поклонники звезды оценили ее старания. Так, некоторые возмутились: