http://7info.ru/news/world-society/zvezda_doma-2_pohvastalas_snogsshibatelnoj_figuroj/
Звезда «Дома-2» похвасталась сногсшибательной фигурой
Общество 159
Участница популярного телепроекта «Дом-2» Александра Харитонова поделилась с подписчиками в
Instagram снимками с отдыха в Анапе и Геленджике.
Девушка предстала перед общественностью в соблазнительных бикини, которые едва прикрывали ее шикарные формы, передает
Комсомольская правда .
Звезда «Дома-2» похвасталась сногсшибательной фигурой
Общество 159
Девушка предстала в соблазнительных бикини, которые едва прикрывали ее шикарные формы.
Участница популярного телепроекта «Дом-2» Александра Харитонова поделилась с подписчиками в
Девушка предстала перед общественностью в соблазнительных бикини, которые едва прикрывали ее шикарные формы, передает
Примечательно, что далеко не все поклонники звезды оценили ее старания. Так, некоторые возмутились:
«Одно мне непонятно - если ты классно отдыхаешь, так красиво вокруг, море... Причем тут ваша попа на все фото?».