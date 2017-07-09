Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-society/zvezda_doma-2_pohvastalas_snogsshibatelnoj_figuroj/

Звезда «Дома-2» похвасталась сногсшибательной фигурой
Девушка предстала в соблазнительных бикини, которые едва прикрывали ее шикарные формы.

Общество   159

Участница популярного телепроекта «Дом-2» Александра Харитонова поделилась с подписчиками в Instagram снимками с отдыха в Анапе и Геленджике.

Девушка предстала перед общественностью в соблазнительных бикини, которые едва прикрывали ее шикарные формы, передает Комсомольская правда .

Примечательно, что далеко не все поклонники звезды оценили ее старания. Так, некоторые возмутились:

«Одно мне непонятно - если ты классно отдыхаешь, так красиво вокруг, море... Причем тут ваша попа на все фото?».