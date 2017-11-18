Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-society/zvezda_doma-2_hochet_rodit_rebenka_ot_18-letnego_uhazhera/

Звезда «Дома-2» хочет родить ребенка от 18-летнего ухажера
Марина Африкантова уверена, что сексуальная совместимость является основой отношений.

Общество   15

Известная участница телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова всерьез подумывает о создании семьи. Звезда призналась, что готова родить ребенка от своего 18-летнего возлюбленного Романа Капкалы.

Девушка рассказала, что она в восторге от интимной жизни с молодым ухажером. По ее мнению, именно сексуальная совместимость является основой отношений, пишет Дни .

«Я совершенно спокойна и не боюсь забеременеть», – отметила Африкантова .

Марина также добавили, что отрицательно относится к абортам:

«Мама с юного возраста твердила: "Марина, занимайся сексом с презервативами, аборты ведут к бесплодию».