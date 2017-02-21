Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-society/zte_vypustit_pervyj_v_mire_smartfon_s_podderzhkoj_5g/

«ZTE» выпустит первый в мире смартфон с поддержкой 5G
Пятое поколение мобильной связи позволит увеличить скорость передачи данных до 7 ГБит/с. 

Общество   65

Китайская компания «ZTE» готова представить на обозрение общественности смартфон «Gigabit Phone», который может стать первой в мире моделью с поддержкой 5G интернета. Презентация телефона состоится 27 февраля на выставке «MWC 2017» в Барселоне, пишет ВПК .

Сообщается, что создатели скрывают информацию о других характеристиках устройства. Известно, что пользователи получат возможность снимать панорамное VR-видео с углом 360° и видео разрешением 4K.

Отметим, что пятое поколение мобильной связи позволит увеличить скорость передачи данных до 7 ГБит/с. 