«ZTE» выпустит первый в мире смартфон с поддержкой 5G

Пятое поколение мобильной связи позволит увеличить скорость передачи данных до 7 ГБит/с.

Общество

Китайская компания «ZTE» готова представить на обозрение общественности смартфон «Gigabit Phone», который может стать первой в мире моделью с поддержкой 5G интернета. Презентация телефона состоится 27 февраля на выставке «MWC 2017» в Барселоне, пишет ВПК .

Сообщается, что создатели скрывают информацию о других характеристиках устройства. Известно, что пользователи получат возможность снимать панорамное VR-видео с углом 360° и видео разрешением 4K.

Отметим, что пятое поколение мобильной связи позволит увеличить скорость передачи данных до 7 ГБит/с.