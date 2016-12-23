Журналистка из ЯНАО пожаловалась Путину на «катастрофическую нехватку дорог»

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

Общество

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Журналистка из ЯНАО пожаловалась президенту на «катастрофическую нехватку дорог» в регионе.

«По мере реализации крупных проектов будет расти реализация инфраструктурного обеспечения», – сказал Путин.

Проект «Ямал СПГ», по его словам, можно назвать одним из самых крупных инвестиционных проектов в мире.

Путин также отметил, что регионам будет оказываться поддержка. Президент заявил о необходимости поощрять регионы к поиску собственных источников доходов. Он подчеркнул, что считает правильной практику Минфина по выравниванию доходов регионов.