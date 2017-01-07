Известный американский специалист в области астрономии Ларри Молнара опытным путем установил, что в 2022 году жители Земли смогут воочию увидеть на небе рождение новой звезды. Оно станет результатом столкновения двух звезд, имеющих общее название «KIC 9832227», сообщает Вести.ru.
По словам ученого, новое небесное тело появилось еще в третьем веке, однако свет от вспышки добирался до нашей планеты порядка 1800 лет.
Ларри Молнара отметил, что расчет даты данного события предусматривает погрешность в несколько лет.