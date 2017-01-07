Жители Земли станут свидетелями рождения новой звезды

Оно станет результатом столкновения двух звезд, имеющих общее название «KIC 9832227».

Общество

Известный американский специалист в области астрономии Ларри Молнара опытным путем установил, что в 2022 году жители Земли смогут воочию увидеть на небе рождение новой звезды. Оно станет результатом столкновения двух звезд, имеющих общее название «KIC 9832227», сообщает Вести.ru .

По словам ученого, новое небесное тело появилось еще в третьем веке, однако свет от вспышки добирался до нашей планеты порядка 1800 лет.

Ларри Молнара отметил, что расчет даты данного события предусматривает погрешность в несколько лет.