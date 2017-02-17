Жители Земли смогут побывать на Марсе, не покидая планету

Французский фотограф Жульен Мове отыскал схожий ландшафт на Земле, где он провел грандиозную фотоссесию.

Общество

Французский фотограф Жульен Мове реализовал свою мечту побывать на Марсе, отыскав схожий ландшафт на Земле, где он провел грандиозную фотоссесию, пишет Svopi .

По словам француза, на создание подобной работы его вдохновил тот факт, что в скором времени готовится полёт на Марс. Благодаря имеющимся фотографиям с марсоходов он попытался отыскать на Земле ландшафт, идентичный «Красной планете». Так он попал в засушливые регионы на западе США. Взяв с собой камеру и надев скафандр он сделал несколько качественных снимков, которые действительно можно принять за внеземные.

Отметим, что фотограф сделал свои снимки как раз в тех местах, где снимался фильм «Звёздные войны. Эпизод IV», в котором речь идет о Марсе и других планетах.