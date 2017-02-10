Жители Татарстана настроили заборов почти до Москвы

«Яндекс» подвёл статистику российских заборов с помощью населения.

Общество

Граждане Татарстана за 9 месяцев нанесли на Народную карту 707 километров забора, сообщает портал «Реальное время». Это расстояние немногим меньше, чем путь от Казани до Москвы.

Речь идёт о дополнениях на Народной карте России, которые стало возможно делать всем желающим с мая 2016 года. Издание задалось целью подсчитать на карте татарские заборы.

Заборы рисуют на карте 12 процентов татарских народных картографов. С мая по январь инициаторы нанесли на карту республики в общей сложности 707 км заборов. Средняя длина одного забора на Народной карте в Татарстане составила 199 метров. Суммарная длина заборов в Татарстане на седьмом месте среди российских регионов.

Лидируют по заборам Московская область, где изгородей 2254 километра, и собственно Москва – их тут 2066 километров. Перед Татарстаном идёт Омская область, где нарисовали 913 километров заборов. Меньше всего заборов, по данным карты, в Санкт-Петербурге (322 километра) и Алтайском крае (319 километров).

А в целом по России на одного народного картографа приходится 2,4 километра заборов, подсчитал «Яндекс».