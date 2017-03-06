Жители России смогут делать звонки через Wi-Fi

Тестирование технологии начинается уже в 2017 году.

Общество

Популярный российский мобильный оператор «МТС» планирует реализовать на территории России технологию звонков посредством «Wi-Fi». Также ожидается, что к 2017 году внедрена функция передачи голоса по «LTE», пишет АН .

По словам специалистов, звонки посредством «Wi-Fi будут осуществляться в тех местах, где существуют проблемы с сотовой связью, например, в подвальных помещениях. Технология «VoLTE» позволит улучшить качество связи и ускорить соединение. Известно, что сейчас данные функции доступны для владельцев «Samsung Galaxy S7» и «Galaxy S7 edge».

Отметим, что представители «МТС» будет постепенно внедрять технологию звонков при помощи беспроводного интернета в Москве, Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре.