Житель Петербурга задолжал почти 650 тысяч рублей алиментов по религиозным соображениям

Выплату алиментов своей 12-летней дочери гражданин в одной из жалоб назвал финансовой помощью еретикам.

Общество

40-летний житель района Санкт-Петербурга Купчино задолжал 645 тысяч рублей алиментов, сообщает ССП города.

По данным ведомства, судебные приставы Купчинского отдела давно «знакомы» с этим алиментщиком. Он всеми силами уклоняется от уплаты алиментов на содержание 12-летней дочери, а любые действия приставов обжалует во всех инстанциях. Особо стоит отметить цветистый слог жалоб: доставку своей персоны с помощью приставов (так как добровольно не являлся) в суд гражданин охарактеризовал как похищение человека, а уплату алиментов дочери ребенка — финансовой помощью еретикам.

В суд алиментщика доставили в качестве правонарушителя по ст.5.35.1 Административного Кодекса РФ - неуплата денежных средств на содержание детей. Столь же красноречиво петербуржец пытался склонить суд на свою сторону. Неустройство на работу он оправдывал религиозными убеждениями. Невыплату алиментов – нецелесообразным расходованием денег на ребёнка бывшей женой.

Однако суд оказался глух ко всем этим «веским» доводам. Поскольку отец вполне трудоспособен, но не работает и работу не ищет, и на этом основании отказывается платить алименты, он признан судом виновным по вышеуказанной статье. По решению суда он должен возместить государству 40 часов обязательных работ.

Более того, папашу предупредили, что дальнейшая неуплата алиментов, невзирая на религиозные убеждения, будет караться уже уголовной ответственностью.