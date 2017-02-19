Ждун почтил своим присутствием столичное почтовое отделение

Человек в карнавальном костюме суперпопулярного героя «отметился» на открытии программы «Почта без очередей».

Общество

Человек в карнавальном костюме суперпопулярного героя Ждуна «отметился» на открытии программы «Почта без очередей» в отделении связи в районе станции метро «Бауманская», сообщает «Newsru.com в Москве» со ссылкой на РИАМО.

Человек, одетый Ждуном, приветствовал новый принцип работы почтовой службы с юридическими лицами. По данным СМИ, программа подразумевает вынос приёма почты от предприятий в специализированные отделения связи. В столице будет 71 центр обслуживания юридических лиц и 87 центров, где предприятия могут получать и отправлять небольшие посылки. Остальные почтовые отделения Москвы освободят от обслуживания организаций.

Структура надеется, что такое разделение труда сделает почтовое обслуживание быстрее. Ждун ждёт результатов.