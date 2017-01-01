Земля приблизится к Солнцу максимально близко 4 января

Учёные рассказали, что в среду Земля окажется в перигелии, то есть в максимально близко к Солнцу.

Общество

Земля приблизится к Солнцу максимально близко 4 января. Главное астрономическое событие первого месяца 2017 года ожидается в 17 часов 17 минут по московскому времени, пишет Российская газета.

Учёные рассказали, что в среду Земля окажется в перигелии, то есть в максимально близко к Солнцу. В этой ситуации до светила будет примерно 147 миллионов километров. Для сравнения, в афелии (максимально далёком расстоянии) планета будет на 5 миллионов километров дальше.

Отмечается, что в перигелий и в афелий Земля попадает ежегодно по одному разу.