Заживо похороненным оказался глава Выборгской таможни

Месяцем ранее Александру Ястребову подбрасывали крышку гроба, сейчас похоронили заживо.

Общество

На городском кладбище Выборга «заживо похоронили» главу Выборгской таможни полковника Александра Ястребова, пишет портал 47news.ru в субботу, 4 марта.

На деревянном кресте, стоящем на свежей могиле, появилось фото Ястребова в форме. По данным издания, висит она на кресте с пятницы, 3 марта. Фотография Ястребова к кресту прибита, чтобы труднее было снять, вероятно.

Шутники неизвестны.

Издание напоминает, что месяцем ранее, в начале февраля, ко входу Выборгской таможни была подброшена крышка гроба с надписью на самодельной табличке: «Спасибо Выборгской таможне и Ястребову. В этом гробу перевозчики и таможенные брокеры Выборга. Даешь в 2017 году еще больше КТС, ЦПР, СПР и усилений».

В «записке» перечислялись таможенные термины: СПР - срочный профиль риска, КТС - корректировка таможенной стоимости, ЦПР - целевой профиль риска. По разъяснениям специалистов, применяя эти риски, можно досматривать каждую партию товара, что, конечно, не по нраву импортёрам.