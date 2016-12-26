Займы у частных лиц – удобная альтернатива стандартным кредитам

Впервые услышав о частных займах, многие люди испытывают сомнения — насколько надежна такая система?

Общество

Взять кредит в банке — на первый взгляд кажется, что это совсем просто, и среди множества банковских продуктов любой человек сможет выбрать предложение, отвечающее его запросам и возможностям. Однако практика показывает, что добиться выдачи займа намного труднее — заемщик должен соответствовать весьма строгим требованиям и обладать безупречной репутацией в глазах финансовых структур.

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Суть и преимущества частных займов

Впервые услышав о частных займах, многие люди испытывают сомнения — насколько надежна такая система? Не окажется ли частное лицо обманщиком, и стоит ли верить привлекательным обещаниям?

Риски в данной сфере ничуть не больше, чем при оформлении любого другого займа. Деньги выдаются не просто так — а на основании договора между двумя физическими лицами, заемщиком и кредитором. В договоре четко прописываются условия кредитования, обязанности и права обеих сторон — поэтому с юридической стороны подобная сделка может считаться совершенно безопасной.

Преимущества же частных займов действительно трудно переоценить. Кредитор подходит к каждому из заемщиков совершенно индивидуально — и можно не опасаться, что причиной отказа послужат простые формальности. В отличие от банков, частных кредиторов волнует фактический доход заемщика — а не то, какую зарплату получает человек согласно документам и насколько давно он работает на нынешнем месте.

Кроме того, частные кредиторы более лояльны к так называемой кредитной истории. Даже если в прошлом заемщик допускал кредитные просрочки, частное лицо не станет отказывать в кредите только на основании старых промахов.

Где еще можно взять деньги в долг?

Помимо частных займов, граждане, получившие в банке неожиданный отказ, могут рассчитывать и на другие возможности. К примеру, небольшие кредиты без многоуровневых проверок охотно выдают микрофинансовые организации — деньги тоже переводятся очень быстро.

Кроме того, сотрудники многих банков готовы провести потенциальных заемщиков по внутренним каналам структуры — в обход бюрократии и строгих правил. Это также дает возможность рассчитывать на индивидуальное рассмотрение запроса.