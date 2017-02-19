Забота о носе едва не стоила москвичке жизни

Женщина находится в реанимации института имени Склифосовского с отёком лёгких.

Общество

Клиентка одной из частных клиник пластической хирургии в Москве попала в реанимацию института имени Склифосовского с отёком лёгких, сообщает РИАМО со ссылкой на «Лайф».

По данным издания, женщине потребовалась экстренная помощь прямо во время операции по пластике носа. Предположительно причиной того оказалась аллергия на один из препаратов, обеспечивающих анестезию.

Клиника утверждает, что пациентку полностью обследовали до операции.