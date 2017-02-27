Забайкальские таможенники попались на особо крупных взятках

Наказанием для них станут длительные сроки лишения свободы и многомиллионные штрафы.

Общество

Экс-сотрудники отдела Читинской таможни Забайкальского края осуждены за получение взяток в особо крупном размере, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Приговор по ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) – вынесен бывшим начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни Андрею Беляеву и его заместителю Максиму Якимову.

По данным следствия, систематическое получение взяток за провоз в Россию товаров на продажу под видом личных вещей Беляев наладил в начале 2013 года. Помогали начальнику поочерёдно трое его заместителей Максим Якимов, Баира Содномова и Дмитрий Литвиненко. Следствие расценило это как создание организованной преступной группы.

По мнению суда и следствия, создавая свою преступную группу, Беляев достоверно знал, что нелегальные коммерсанты привлекают для перемещения товаров через границу россиян, имеющих право беспошлинного ввоза в РФ 50 килограмм личных вещей. Коммерческую партию товара между людьми распределяли по 50 килограмм на каждого. За провоз каждых 50 килограммов багажа Беляев и его команда брали по 500 рублей. Ввоз товаров на продажу делался в определённые рабочие смены.

Беляев забирал себе половину «поборов», остальные делили заместители. Все считали, что такое распределение справедливо – ведь не кто иной, как Беляев, обеспечивал видимость законности деятельности своих подчинённых перед вышестоящим руководством и различными контролёрами, а также не мешал таможенным инспекторам брать взятки по собственной инициативе.

По данным следствия, в целом Беляев и три его зама поделили между собой более 4,5 миллионов рублей. Также за два года, 2013 и 2014, к этой «цепочке» было привлечено 20 государственных таможенных инспекторов, получивших в виде взяток свыше 1,5 миллионов рублей. Все они привлечены к уголовной ответственности, 8 человек по приговору суда получили от 3 до 6 лет лишения свободы и штрафы в размере от 300 тысяч до 9,5 миллионов рублей.

Уголовные дела заместителей Беляева Содномовой и Литвиненко были выделены в отдельные производства и рассмотрены судом ранее. Им назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно каждому и денежных штрафов в размере 7,5 миллионов и 5,5 миллионов рублей соответственно. Также суд лишил их права 3 года занимать должности в госорганах.

Еще один заместитель Беляева, не входивший в состав преступной группы, Сергей Варфаламеев также был судим за взятки и лишён свободы на 11 лет, а также обязан уплатить штраф 9 миллионов рублей.

Не ушли от уголовной ответственности и 7 местных жителей, организовавших незаконный провоз товаров в Россию и дававших взятки таможенникам. Все эти граждане оштрафованы от 900 тысяч рублей до 4,5 миллионов рублей.

После возбуждения уголовных дел Беляев и его подчинённые были уволены из таможенных органов, неправедно нажитое имущество у них конфисковано. В числе конфискованного были автомобили премиум-класса «Ленд Крузер 200», «Лексус 570 GХ», «BMW X1», крупные суммы в рублях и валюте. Общая стоимость арестованного имущества превысила 20 миллионов рублей.

По приговору суда Беляеву проведёт колонии строгого режима 16 лет и заплатит штраф 170 миллионов рублей. Якимов отбудет срок лишения свободы 12 лет и заплатит штраф 40 миллионов рублей. Оба лишены права занимать должности в таможенных органах сроком на 3 года.