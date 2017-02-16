«Xiaomi» создала смартфон, в котором совсем нет кнопок

Устройство лишилось классической для современных телефонов кнопки «Домой».

Общество

Китайская компания Xiaomi разработала обновленный смартфон «Xiaomi Mi 5C», в котором нет ни единой кнопки. Об этом стало известно благодаря новым фотографиям из социальной сети «Weibo», пишет Life .

На кадрах видно, что на лицевой панели гаджета остаётся лишь динамик и фронтальная камера. Таким образом, устройство лишилось классической для современных телефонов кнопки «Домой». Ее заменила цельная стеклянная панель.

Отметим, что ранее «Xiaomi Mi 5C» представляли в более традиционном дизайне. Пока не ясно, поступит ли данный вариант в продажу, но, скорее всего, под стеклом окажется ряд сенсорных кнопок.