WhatsApp станет недоступен миллионам пользователей. Мессенджер не будет работать на устаревших гаджетах, передаёт РИА Новости.
Приложение не будет доступно на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2. Разработчики заявили, что эти гаджеты «не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в приложении».
Отмечается, что поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.