WhatsApp станет недоступен миллионам пользователей

Об этом заявили разработчики приложения.

Общество

WhatsApp станет недоступен миллионам пользователей. Мессенджер не будет работать на устаревших гаджетах, передаёт РИА Новости.

Приложение не будет доступно на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2. Разработчики заявили, что эти гаджеты «не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в приложении».

Отмечается, что поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.