Вынесен приговор нижегородской медсестре, умертвившей младенца

Медработник признана виновной в причинении младенцу смерти по неосторожности.

Общество

В Нижегородской области медсестра признана виновной в причинении смерти по неосторожности месячному младенцу, сообщает сайт «Новости СК РФ».

31-летняя медсестра клинической больницы Нижегородской области летом 2015 года при постановке внутривенного катетера новорожденному мальчику не обработала надлежащим образом руки. Поэтому во время проведения процедуры были нарушены правила асептики и антисептики, младенцу занесли инфекцию. Инфекция стала причиной смерти ребёнка, которому не исполнилось месяца.

В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину не признавала, но суд счёл её виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ – я причинение смерти по неосторожности вследствие выполнения профессиональных обязанностей. Приговором суда медсестра наказана 2 годами ограничения свободы.