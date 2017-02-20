Врачи Шадринска не оказали помощи инвалиду детства

Инвалид не получил жилья, не имеет работы, а теперь его ещё и «залечили».

Общество

В Шадринске Курганской области правозащитники борются за права Александра Максимова, 27-летнего сироты, инвалида детства, сообщает в понедельник, 20 февраля, «URA.RU» со слов Александра Андрюкова, сотрудника правозащитного центра.

По данным издания, уроженец Кетовского района Максимов стал социальным сиротой в 1994 году, когда его родителей лишили прав. Он закончил детдом, в котором его признали инвалидом за особенности умственного развития, и шадринское ПТУ. После окончания ПТУ, с 2009 года, выпускник детдома не имеет жилья и работы. Квартиру, положенную по закону, ему не предоставили. Якобы потому, что функцию составления списков на получение жилья передали из сельсоветов в районную администрацию, но фамилия Максимова «потерялась» при этом из списка, пояснил правозащитник.

Освидетельствование по инвалидности Александр в последний раз проходил в 2007 году, потом его перестали туда направлять.

Молодой человек ночевал где придётся, вплоть до кладбищ, и не имел постоянной работы. Не так давно друг из детского дома помог ему знакомством с местными предпринимателями, которые накормили и одели парня, а также нашли работу по сбору картона, часть денег с которой он может оставлять себе. Также добрые люди попросили правозащитников вступить в судебный процесс с тем, чтобы парню дали жильё. Иск о предоставлении квартиры Максимову слушается в Шадринском суде в эти дни.

Однако, пока идёт суд, Максимов стал жертвой врачебной ошибки, рассказал прессе правозащитник Андрюков. Он простудил мочевой пузырь и пришёл с острой болью в Шадринскую ЦРБ, где ему поставили трубку и направили в областную больницу Кургана, не взяв анализов. В итоге пациента в областной больнице не приняли и отослали обратно в ЦРБ. За время «метаний» острая форма заболевания перешла в запущенную, не исключена вторая инвалидность. Теперь доктора в Шадринске отказываются делать Максимову операцию из-за её бесполезности. Молодой человек вынужден теперь всё время ходить с катетером, а это адские боли.

Правозащитники собираются подать в суд на медучреждение, отказавшее в лечении больному.