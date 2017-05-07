Врачи сделают операцию самому толстому человеку в мире

Для этого мужчина сбросил 170 килограмм, и сейчас его вес составляет примерно 430 килограммов.

Общество

Мексиканец по имени Хуан Педро Франко, который является самым толстым из всех живущих на Земле людей, готовится к сложной операции. Для этого мужчина сбросил 170 килограмм, и сейчас его вес составляет примерно 430 килограммов, пишет VladTime .

Сообщается, что причиной его ожирения связана с ужасной автомобильной аварией, которую он пережил будучи подростком. Тогда юный Хуан Педро Франко целый год провел в постели. Более того, в последние годы он практически не выходит на улицу. Однако мексиканец решил бороться с лишним весом, поскольку он не лишился возможности заниматься своим любым хобби, а именно игрой на гитаре.

Медики пообещали помочь мужчине. Операция должна состояться уже в скором времени.