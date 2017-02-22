Врачи просят не вводить запрет на закупку коронарных стентов

Кардиологи считают, что российские аналоги не покроют потребности медицины

Общество

Кардиологи просят не вводить запрет на закупку коронарных стентов (импланты для расширения суженных сосудов), поскольку российские аналоги не покроют потребности медицины.

Об этом заявили «Известиям» специалисты-кард иологи, после обсуждения инициативы Министерства экономического развития включить зарубежные катетеры и коронарные стенты в список изделий, попадающих под ограничения. Главная причина – российских аналогов, наличие которых стало формальным поводом для включения в список, слишком мало, и они могут не отличаться качеством.

Об этом рассказал руководитель лаборатории оценки и коррекции сердечно-сосудис того риска ГНИЦ профилактической медицины Минздрава РФ Мехман Мамедов

«Отечественных стентов недостаточно. Кроме того, у нас нет сравнительных исследований, насколько они эффективны по сравнению с иностранными. В большинстве случаев ведущие федеральные центры, которые работают по квоте, пользуются именно иностранными стентами. В основном американскими», – сообщил «Известиям» Мамедов.

Данные изделия используются при многочисленных операциях и ежегодно спасают жизни тысячам людей. Так, в 2016 году по всей стране было произведено 185 тыс. стентирований.

На прошедшем недавно совещании аппарата правительства РФ чиновники прислушались к врачам и согласились с тем, что надо сначала дождаться результата исследований и потом уже решать, включать импортные стенты в список или нет.