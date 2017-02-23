Врачи: куриные яйца снижают риск инсульта

Чтобы это установить, учёные из Мичигана перепробовали воздействие на организм огромного количества продуктов.

Общество

Группа учёных из университета Мичигана задалась целью найти продукт, снижающий для человека риск инсульта. Исследования показали, что лучше куриных яиц пищи для этой цели нет.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Чтобы установить целебное воздействие яиц, учёные из Мичигана перепробовали воздействие на организм человека огромного количества продуктов.

Добровольных помощников врачей просили есть куриные яйца или блюда на их основе не реже раза в день. Испытуемых подвергали тщательному медицинскому осмотру.

На почве долгих наблюдений исследователи заметили, что риск получить инсульт у людей, регулярно употребляющих в пищу яйца, снизился на 12 процентов.

Полезный эффект от куриных яиц учёные объясняют целой гаммой антиоксидантов, которые содержат яйца. Они замедляют интенсивность окисления, которому подвержен организм человека, и тем самым уменьшают возможность инсульта.