Врач-терапевт рассказала, как защититься от обморожения в сильные морозы

Ожидается, что в ближайшее время в столичном регионе похолодает до минус 30 градусов.

Общество

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как защититься от обморожения в сильные морозы. Специалист порекомендовала отказаться от активного отдыха на природе и сократить время пребывания на улице до 10-15 минут, передаёт РИА Новости.

По словам врача, от обморожения помогут тёплая одежда и жир, который нужно нанести на кожу (барсучий, гусиный).

«Основные рекомендации будут касаться одежды: одежда по погоде. Надевать нужно не только термобелье, но и самую тёплую одежду, которая есть. Плюс обязательно головные уборы и уход за лицом и руками. Руки нужно одевать в самые теплые перчатки, а лицо обязательно смазывать жиром, – отметила Людмила Лапа. – Не увлажняющим кремом, чтобы не вызвать ожоги морозом. Надо делать именно жиром: барсучьим, гусиным, оливковым и любым маслом, которое есть на кухне. Руки также смазываем, перчатки надеваем».

Ожидается, что в ближайшее время в столичном регионе похолодает до минус 30 градусов.